Duikers zoeken in Zeeland naar stoffelijke resten van vermiste loodgieter Johan van der Heyden

Lint - Duikers zoeken vrijdag in het Schelde-Ruinkanaal bij Sint-Philipsland, in Zeeland, naar stoffelijke resten van Johan van der Heyden (56). De loodgieter uit Lint is al meer dan een half jaar vermist en is wellicht in Nederland vermoord en gedumpt.

De politie is vrijdag in het Schelde-Rijnkanaal in Zeeland met duikers en sonarapparatuur op zoek naar het lichaam “of delen van het lichaam” van de vermiste Belgische loodgieter Johan van der Heyden. Het scheepsverkeer is stilgelegd, maar voorlopig is niets gevonden.

Johan van der Heyden verdween begin juni. Hij zou een relatie hebben gehad met een Nederlandse vrouw en had op 2 juni ’s avonds nog een afspraak met haar. Zijn auto, een witte bestelwagen, is herkend op verschillende camerabeelden.

Het scheepvaartverkeer op het Schelderijnkanaal thv #Steenbergen en #StPhilipsland wordt tijdelijk stilgelegd ivm een zoekactie in het water door duikers en een sonarboot. Eea heeft maken met het recherche-onderzoek naar Johan vd Heyden. pic.twitter.com/LXAIB73VU0 — PolitieRoosendaal eo (@Politie_Rdaal) December 20, 2019

Vermoedelijk hebben een aantal verdachten uit de entourage van zijn minnares de Vlaamse loodgieter onder druk willen zetten om geld af te staan. Toen bleek dat hij helemaal niet zo rijk was als ze dachten, hebben ze hem gedood.

Volgens de politie is zijn lichaam met een cirkelzaag in stukken gesneden en vervolgens verbrand op een woonwagenkamp in Steenbergen, niet ver van Roosendaal en Bergen-op-Zoom.

De resten zouden daarna in een mortelkuip zijn vervoerd en in het Schelde-Rijnkanaal, bij de brug naar Oud-Vossemeer of Sint-Philipsland, zijn gedumpt.

In het onderzoek zitten verschillende verdachten vast maar ze weigeren gedetailleerde bekentenissen af te leggen.

