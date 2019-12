BINNENKIJKEN. Willy Sommers neemt ons mee achter de schermen voor de tweede aflevering van ‘Willy’s wereld’

In 1969 leerde Vlaanderen Willy Sommers kennen. De zanger brak twee jaar later helemaal door met zijn bekende hit ‘Zeven anjers, zeven rozen’ en is sindsdien niet meer weg te denken uit het Vlaamse medialandschap. Om zijn vijftig jaar op de planken te vieren, gunt Willy zijn fans een unieke inkijk in zijn hectisch leven. “Zo’n dag als vandaag vind ik persoonlijk niet leuk”, geeft de zanger toe terwijl hij een nieuwe clip inblikt in de tweede aflevering van Willy’s wereld. “Ik sta liever met een groot publiek voor mij dat uit de bol gaat.”