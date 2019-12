Ook andere Sekkaki’s gaan illustere broer en ontsnappingskoning achterna: dit heeft de beruchte Mechelse familie op haar kerfstok

Mechelen -

Net als zijn oudere broer Ashraf 10 jaar geleden, is Oualid Sekkaki donderdagavond ontsnapt uit de gevangenis van Turnhout. Het illustreert het parcours van de Sekkaki’s, een Mechelse familie van wie vijf kinderen al met zekerheid in aanraking kwamen met het gerecht. Zus Farah was al eens onderwerp van een gijzeling in een auto, van Ashraf herinnert iedereen zich de helikopterontsnapping uit de gevangenis van Brugge. “Toen zijn jongste broer in Everberg binnengebracht werd, kreeg de directeur telefoon van Ashraf, vanuit de Marokkaanse cel.”