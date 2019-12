Club Brugge speelt inhaalwedstrijd tegen Charleroi op 29 januari

Deze namiddag werden in overleg met de rechtenhouders de data en aanvangsuren bepaald voor de speeldagen 23 tot en met 30 van de Jupiler Pro League en speeldag 23 tot en met 28 van de Proximus League. Ook de halve finales van de Croky Cup kennen hun data en aanvangsuren.

Voor de eerder uitgestelde wedstrijd Sporting Charleroi – Club Brugge werd een nieuwe datum vastgelegd: 29 januari om 20u30. Speeldag 29 in de JPL zal integraal op zaterdag 7 maart om 20u gespeeld worden. Zo bieden we onze Europees spelende clubs bij succes in de 16de finales van de Europa League extra rust voor de volgende fase van het Europese voetbal. Speeldag 30 wordt integraal op zondag 15 maart om 18u afgewerkt. Zo anticiperen we op een eventuele deelname van onze clubs aan de heenwedstrijd van de 8ste finale van de Europa League op donderdag 12 maart.

De kalender van de Play Offs van Jupiler Pro League zal worden bekend gemaakt op maandag 16 maart 2020. De finalewedstrijden van de Proximus League zullen worden afgewerkt op zondag 8 maart 2020 om 16u en zaterdag 14 maart 2020 om 20u30.

Ook de data en aanvangsuren van de halve finales van de Croky Cup werden vastgelegd. Club Brugge ontvangt Zulte-Waregem op 22 januari (aftrap 20u45, Sporza) terwijl Antwerp een dag later KV Kortrijk ontvangt (aftrap 20u45, VTM). De terugwedstrijden zijn voor 5 en 6 februari. Zulte Waregem krijgt Club op 5 februari over de vloer, daags nadien staat KV Kortrijk - Antwerp op het programma.