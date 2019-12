Dit nieuwe toilet moet tegengaan dat werknemers er te lang blijven zitten

Werknemers die in het kleine kamertje zich te veel op ’t gemak voelen en daarom lang op het toilet blijven zitten, kosten blijkbaar zoveel aan productiviteit dat een Brits bedrijf zich geroepen voelde hier iets aan te doen. StandardToilet ontwierp een wc die minder comfortabel zit, zodat werknemers sneller terug aan het werk zouden gaan.

Het bedrijf StandardToilet doet geloven dat het een manier heeft om werknemers een kwart minder tijd te laten spenderen op het toilet, namelijk: een ongemakkelijk wc-bril. Die helt 13 graden naar voren. Na vijf minuten veroorzaakt dat zo veel spanning in de benen dat het niet comfortabel is er nog langer op te zitten. Het aantal graden is niet gekozen omdat het een ongeluksgetal is, wel omdat het volgens de berekeningen van StandardToilet precies de juiste hoek is om een werknemer ongemakkelijk te laten voelen zonder langdurige pijn of gezondheidsproblemen te veroorzaken.

BREAKING NEWS: Say goodbye to comfort breaks! New downward-tilting toilets are designed to become unbearable to sit on after five minutes. They say the main benefit is to employees in improved employee productivity. pic.twitter.com/lfDbeXJdCX — Dave Vescio (@DaveVescio) December 17, 2019

Oprichter Mahabir Gill ziet niet alleen bedrijven als potentiële klant voor zijn wc-potten, maar ook publieke toiletten. Het zou de lange rij daar kunnen inkorten.

Een grap? Gill is bloedserieus. Hij meldde aan Wired UK alvast dat StandardToilet met verschillende mensen in gesprek is om het toilet te installeren. Al zullen bedrijven die hopen dat hun werknemers nu meer geld zullen opleveren, dat bedrag goed kunnen gebruiken om toiletten aan te kopen. Eén stuk kost al 176 à 588 euro.