Antwerps gerecht ging verschillende keren in de fout bij dossier moordenaar Julie Van Espen

Antwerpen / Schilde -

Op zaterdag 4 mei 2019 overleed de 23-jarige studente Julie Van Espen, toen ze van bij haar thuis in Schilde langs het Albertkanaal naar Antwerpen-Zuid fietste. Twee dagen later werd Steve Bakelmans, een veroordeelde verkrachter, opgepakt en in verdenking gesteld voor de moord. De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) heeft nu een indrukwekkend blunderboek opgesteld over de disfuncties binnen het Antwerpse gerecht die ertoe geleid hebben dat Bakelmans op die bewuste 4 mei , twee jaar na zijn veroordeling voor verkrachting, nog niet in de cel zat. En Julie Van Espen tegen het lijf gelopen is.