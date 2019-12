Waasland-Beveren neemt vervroegd afscheid van spits Fiorin Durmishaj

Waasland-Beveren heeft in onderling overleg de huurovereenkomst met aanvaller Fiorin Durmishaj verbroken. De 23-jarige Griekse aanvaller met Albanese roots keert per direct terug naar zijn moederclub Olympiakos. Durmishaj streek afgelopen zomer neer in het Waasland en moest voor de nodige doelpunten zorgen, maar in acht competitiematchen kwam hij niet tot scoren. Alleen in de Beker van België trof hij tegen Westerlo twee keer raak vanop de stip.