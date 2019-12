Ontsnappen is niet strafbaar in ons land, maar welke sanctie krijgen de drie opgepakte gedetineerden dan wél na hun vlucht?

Drie van de vijf gedetineerden die donderdagavond uit de gevangenis van Turnhout zijn ontsnapt, werden enkele uren later al opgepakt door de politie. Een extra gevangenisstraf kunnen ze niet krijgen voor hun uitbraak, want ontsnappen is nog altijd niet strafbaar in ons land. Toch blijft hun vlucht niet zonder gevolgen en zullen ze Kerstmis wellicht in de strafcel doorbrengen.

Volgens de huidige Belgische wetgeving is ontsnappen niet strafbaar, maar daar komt volgend jaar wellicht verandering. In het nieuwe Strafwetboek wordt een bijkomende straf van één tot drie jaar voorzien voor ontsnappen zonder geweld of drie tot vijf jaar voor wie geweld gebruikt om te kunnen vluchten.

‘Cachot’

Toch kunnen de drie die donderdagavond laat zijn opgepakt in het rangeerstation van Turnhout en geboeid werden afgevoerd niet gewoon terug naar hun cel zonder enige vorm van sanctie, benadrukt Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen. Ze zitten momenteel in het ‘cachot’ of de strafcel en verschijnen binnen de 48 uur voor de gevangenisdirecteur die hen een tuchtsanctie zal opleggen. Want het intern reglement van elke gevangenis zegt dat je… niet mag ontsnappen. Ze hebben dat reglement overtreden en krijgen dus een sanctie. “Ze riskeren tot 30 dagen individueel regime”, zegt Kathleen Van De Vijver. De kans dat ze de feestdagen dus alleen in een cel zullen moeten doorbrengen, is groot.

LEES OOK. Vijf zware jongens ontsnapt door over de muur te klimmen, een van hen is jongere broer van ontsnappingskoning Sekkaki

Gedetineerden die een individueel regime als sanctie opgelegd krijgen, mogen niet deelnemen aan activiteiten binnen de gevangenis. Ze mogen ook niet met de andere gevangenen op de wandeling en mogen enkel bezoek achter glas ontvangen. Ook zullen ze hun kerstmenu wellicht alleen in hun cel moeten opeten.

De kans zit er ook in dat ze overgeplaatst zullen worden naar een andere gevangenis, maar dat is niet zeker.

LEES OOK. Burgemeester Turnhout en vakbonden vernietigend voor gevangenis na ontsnapping, politie verspreidt opsporingsbericht