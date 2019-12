Een dag in het spoor van Johan Boskamp, in België van het scherm verdwenen: “Ik voel me goed. Of het zijn mijn laatste stuiptrekkingen”

Hoe zou het nog zijn met Johan Boskamp (71)? In alle stilte verdween hij dit seizoen helemaal van het Vlaamse scherm. Dus trok Onze Man een dag in zijn spoor mee naar Nederland, waar de krasse zeventiger wél nog op de buis komt. Nu al een verklarend woordje bij het Boskampiaans verderop: een ‘postpaard’ hijgt, een ‘roos in je hol’ is een compliment en de ‘warme bakker’ staat synoniem voor het crematorium…