Club Brugge brengt speciaal kinderboek uit, Jelle Vossen en Hans Vanaken lezen voor

Daags na de kinderlijke eenvoudige bekerwinst op Anderlecht hebben Jelle Vossen en Hans Vanaken voor kindjes op de basisschool in Sint-Andries een boek voorgelezen. Een kinderboek meer bepaald, ‘De Beer en zijn Sjaal’, dat Club Brugge uitbrengt vlak voor kerst. Een beer, mascotte van Club Brugge, is zijn blauw-zwarte sjaal kwijt.

Samen met papa Beer gaat hij door het bos op zoek naar die sjaal. Onderweg lopen ze andere dieren tegen het lijf, zoals onder andere een konijn (Cercle Brugge), een buffel (AA Gent) en een pauw (Anderlecht). Dat levert grappige dubbele bodems op. “Met Konijn heb je alleen maar last, geloof mij. Hij graaft putten in het veld, vlak voor onze deur”, gromt papa Beer, verwijzend naar het verstandshuwelijk in Jan Breydel met Cercle.

Het boek is echter geen provocatie naar rivaliserende clubs, integendeel. Op het einde van het verhaal werken alle dieren samen naar hun doel toe. In het nawoord schrijft voorzitter Bart Verhaeghe dat clubliefde geen excuus kan zijn voor hooliganisme of racisme, en reikt hij de hand naar de achterban van andere clubs. Of hoe het boek eigenlijk ook een verdoken kerstboodschap is. Valente, het zoontje van Ruud Vormer, vond het alvast geweldig.

Bekijk het boek op: https://debeerenzijnsjaal.be/

📖 Nog een verhaaltje, papa?

Tuurlijk jongen, over de beer en z'n sjaal... 🧸🧣



Lees het zelf voor op https://t.co/yf1WvMvTAp pic.twitter.com/TNHrSVkCBM — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 20, 2019

Foto: Photo News

Foto: Club Brugge