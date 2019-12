Vrouw van Amerikaanse diplomaat aangeklaagd voor doodrijden Britse tiener

Het Britse openbaar ministerie klaagt een Amerikaanse diplomatenvrouw aan voor het doodrijden van Harry Dunn, een Britse tiener die in het Engelse graafschap Northamptonshire van de weg werd gemaaid. Of de bestuurster ooit voor de rechter zal verschijnen, is echter twijfelachtig. Drie weken na het ongeval vertrok de vrouw naar haar thuisland.

Dunn botste eind augustus met zijn motor frontaal op een auto, die aan de verkeerde kant van de weg reed. Achter het stuur zat Anne Sacoolas, de vrouw van een Amerikaanse diplomaat.

Volgens het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken kan Sacoolas zich buiten Groot-Brittannië niet verschuilen achter diplomatieke onschendbaarheid. Door het land te ontvluchten, heeft ze voor een doorbraak in de zaak gezorgd, schrijft de Britse minister van Buitenlandse Zaken in een brief aan de nabestaanden van Dunn. “Immuniteit is niet van toepassing buiten het Verenigd Koninklijk.”

De ouders van de jongen begrijpen niet dat de vrouw niet vervolgd kan worden terwijl ze de dood van hun zoon heeft veroorzaakt. Ze zijn dan ook ontgoocheld in de regering van president Trump. Die hadden beloofd om tussen te komen.