Jess Thorup tevreden over voorbereiding op clash met Club Brugge: “Maar zij spelen momenteel als een machine”

AA Gent ontvangt zondag competitieleider Club Brugge. Altijd een geladen duel, de Slag om Vlaanderen. Coach Jess Thorup kijkt de wedstrijd met vertrouwen tegemoet maar weet dat Club een te duchten tegenstander is.

“Voor het eerst in lange tijd hadden we een ganse week om een wedstrijd voor te bereiden”, keek Jess Thorup terug op de voorbije trainingsweek. “Normaal heb je graag zes of zeven dagen tussen partijen maar na die nederlaag in Oostende heb je stiekem toch liever zo snel mogelijk een volgende match om die reactie te kunnen tonen. We hebben echter 33 matchen afgewerkt in ongeveer vijf maanden en je voelt toch bij de spelers dat ze vooral fysiek toch wel extra bronnen - van diep in zich - moeten aanspreken want we hebben nu nog twee topduels tegen de beste ploegen van België voor de boeg.”

Thorup ging ook nog even dieper in op de laatste competitiewedstrijd op bezoek bij Oostende: “ Als je de statistieken bekijkt, win je zo’n duel normaal altijd. En dat is toch teleurstellend, ook voor de Belgische voetballiefhebbers die op ons hoopten om nog wat spanning in de titelstrijd te houden. Mits winst hadden we natuurlijk nog meer kans om iets te forceren met het duel tegen Brugge in eigen huis voor de boeg.”

Toch erkent de Deense coach van AA Gent dat er momenteel weinig te doen lijkt aan de pletwals die Club Brugge bij momenten is: “Ik was donderdagavond in Anderlecht en ik zag een heel sterk Brugge. Ze spelen momenteel met veel vertoruwen en etaleren veel kwaliteit. Brugge straalt veel zelfvertrouwen uit en ze lijken wel een machine. Ze worden terecht als beste ploeg voorgesteld.”

Anderzijds houdt Thorup vertrouwen in zijn eigen team: “Wij hebben veel vertrouwen en we kunnen vooral in eigen huis elk team aan, zowel Belgisch als internationaal. En dan is dit een mooie kans om ons te tonen en te bewijzen dat we Brugge aankunnen.”

Leren uit de fouten

De laatste ontmoeting met blauw-zwart eindigde voor de Buffalo’s op een 4-0 nederlaag op bezoek in het Jan Breydelstadion: “Ik zag die match al enkele keren terug en moet die nu dan ook niet meer herbekijken. We konden uiteraard zeker iets leren uit onze fouten maar dat is al lang gebeurd”, aldus de Gentse oefenmeester die ook tegen Club Brugge zoals steeds van eigen sterkte wil uitgaan.

“We zijn altijd gefocust op ons eigen voetbal, ook al hebben we natuurlijk ook aandacht voor de tegenstander. Maar we hebben voldoende vertrouwen in onszelf. Zo zie ik zeker mogelijkheden want we voetbalden toen ook kansen bij elkaar. We moeten wel op onze hoede zijn voor hun offensieve kwaliteiten. En we moeten toch voornamelijk bij ons concept blijven en niet meegaan in hun spel.”

Thorup haalde hiervoor ook vertrouwen uit de nochtans overtuigende bekerzege van FCB op bezoek bij Anderlecht: “Ik zag dat Brugge voor rust toch een kwartier lang de controle over de partij verloor. De thuisploeg kon er evenwel onvoldoende van profiteren want Anderlecht creëerde amper kansen maar in die fase van de wedstrijd toonde Brugge zich toch kwetsbaar. Dat moet ons zeker inspireren!”