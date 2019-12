Politie van Amsterdam zoekt man die mogelijk al twintig jaar meisjes betast vanop zijn fiets

De Amsterdamse politie heeft een opsporingsbericht met een foto van een fietsende man verspreid. De onbekende betast vanop zijn fiets meisjes en vrouwen en de politie houdt er rekening mee dat hij daar al een jaar of twintig mee bezig is.

De politie zoekt al een tijd naar een man die mogelijk verantwoordelijk is voor meerdere aanrandingen in Amsterdam-Zuid en Buitenveldert. Opvallend daarbij is dat getuigenissen van slachtoffers die zich in de loop der jaren meldden voor gelijkaardige feiten, telkens dezelfde beschrijving geven van de dader. En altijd, de eerste keer in 2000, gaat hij op dezelfde manier te werk.

De aanrandingen van jonge vrouwen en meisjes vinden altijd overdag plaats tijdens het fietsen en steeds op dezelfde wijze. De man is nu op zijn fiets vastgelegd door beveiligingscamera’s, waarvan de beelden nu zijn vrijgegeven. Daarop is te zien dat hij achter een groepje meisjes fietst. Plots betast hij een van hen en fiets dan hard weg.

Slachtoffers zijn meestal te fel geschrokken om te reageren.

De politie kreeg volgens een woordvoerster de afgelopen jaren vaker aangiftes van soortgelijke aanrandingen in dezelfde omgeving. In elk geval in de zomer van 2000, in 2008 en 2013. Ze gaan er nu van uit dat de dader steeds dezelfde man is.

Eerder werd zijn foto al verspreid in de verschillende wijkkantoren van de politie, maar dat leverde niets op. Nu doet men dus een beroep op het grote publiek.