Recordaankoop Manuel Benson treedt eindelijk op het voorplan bij Antwerp“Na mijn goal is druk niet afgenomen, integendeel”

Benson Manuel Hedilazio (22), kortweg Benson, hoort er weer bij. De Antwerp-fans moesten tot diep in december wachten om hun recordaanwinst van drie miljoen euro een eerste keer te zien fonkelen. Met een magistrale streep toonde de pocketwinger op Sclessin wat hij in zijn mars heeft. “Antwerp betaalde zoveel omdat het op langere termijn in mij gelooft. Die gedachte houdt me op de been.”