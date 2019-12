Meeste gezochte crimineel van Nederland leefde mogelijk drie jaar ondergedoken in Brussel

Ridouan Taghi, de Nederlandse drugsbaron die deze week in Dubai werd opgepakt en intussen is uitgeleverd, leefde mogelijk van 2015 tot 2018 ondergedoken in ons land.

Een 45-jarige medeplichtige zou in die periode een flat hebben gehuurd voor Taghi in Brussel, zo heeft het Landelijk Parket in Nederland bekendgemaakt. Waar precies in de hoofdstad, is niet duidelijk. Evenmin weet de politie of Taghi daar gedurende een lange tijd is ondergedoken of telkens voor kortere periodes.

De Amsterdamse kompaan van de deze week in Dubai gearresteerde drugsbaron betaalde de waarborg voor het appartement en een deel van de maandelijkse huur van 4.300 euro contant. Wellicht om geen sporen na te laten.

Bij het doorzoeken van de woning van de Amsterdamse handlanger van Taghi is deze week beslag gelegd op telefoons, laptops, een kostbaar horloge, 14.100 euro cash en bijna 1,5 kilo hasj.

Taghi zelf zit nu vast in de zwaarbewaakte vleugel van de gevangenis van Vught. Hij heeft geen contact met andere gedetineerden.

LEES OOK. Geblinddoekt binnengeleid en elke seconde gecontroleerd: zo zwaar beveiligd is de inrichting waar meest beruchte crimineel van Nederland Ridouan Taghi zit (+)