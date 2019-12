Legendarische Club-verdediger Edi Krieger overleden

In Oostenrijk is op 73-jarige leeftijd Edi Krieger overleden. De verdediger won met Club drie jaar op rij de landstitel in de gouden jaren zeventig. Krieger overleed na een slepende ziekte.

Krieger werd op 29-jarige leeftijd door zijn landgenoot Ernst Happel naar Brugge gelokt na een succesvolle carrière bij Austria Wenen. Krieger ontpopte zich in geen tijd tot een secure verdediger. Hij won de titel met Club Brugge in 1976, 1977 en 1978. In die jaren speelde hij met de West-Vlamingen ook twee Europese finales, telkens verloren tegen Liverpool. Hij zou in totaal 89 keer voor Club Brugge uitkomen waarna hij de club verliet voor het Nederlandse VVV.

Krieger was met Oostenrijk ook aan de slag op het WK 1978 in Argentinië waar hij deel uitmaakte van het team dat West-Duitsland klopte met 3-2. In Oostenrijk wordt deze wedstrijd - het ‘Wonder van Cordoba’ - nog steeds als één van de meest legendarische wedstrijden ooit beschouwd.