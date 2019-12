Toby Alderweireld bij best verdienende verdedigers van de Premier League, nog discussie rond duur contract Jan Vertonghen

Toby Alderweireld ondertekende vrijdag een nieuw contract bij Tottenham dat hem tot 2023 in Londen moet houden. De Rode Duivel wordt in één klap een van de beste verdienden verdedigers in de Premier League.

Met de nieuwe overeenkomst komt ook een fikse loonsverhoging: de 30-jarige Alderweireld gaat ongeveer 100.000 pond (zo’n 120.000 euro) per week verdienen en wordt daarmee een van de beste betaalde verdedigers van de Premier League. Harry Maguire (Manchester United, 165.000 euro) en Virgil van Dijk (235.000 euro) blijven wel de absolute grootverdieners. Het nieuwe contract voor Alderweireld kwam er mede door een paar positieve aanbevelingen van José Mourinho die in de Rode Duivel een sterkhouder voor zijn ploeg in de komende jaren ziet.

Aanbevelingen die trouwens Jan Vertonghen nog hoopt te krijgen. De recordinternational wil graag minstens twee jaar bijtekenen, maar de club twijfelt aan een contract van lange duur. De verdediger – 32 jaar oud en toch wat blessuregevoelig – ziet zijn contract aan het einde van het seizoen aflopen. Super Jan was afgelopen weekend tegen Wolverhampton wel nog goed voor de winnende 1-2 in de absolute blessuretijd. Handig voor aan de onderhandelingstafel.