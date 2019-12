Kunstverzamelaars in cel voor mogelijk valse schilderijen in Gents Museum: “Het is een ingewikkelde kwestie”

Gent - Kunstverzamelaar Igor Toporovski en zijn vrouw Olga, die in opspraak kwamen door een collectie Russische schilderijen in het Gentse Museum voor Schone Kunsten, zitten in de cel. Het koppel wordt verdacht van heling, witwassen, oplichting en valsheid in geschrifte.

De Russische kunstverzamelaars Igor en Olga Toporovski zijn maandag al gearresteerd en overgebracht naar de Gentse gevangenis, maar het nieuws raakte pas gisteren bekend. De Toporovski’s werden gisteren voorgeleid voor de raad­kamer in Gent, en hun aan­houding is verlengd, ­bevestigt hun advocaat Sébastien Watelet.

De arrestatie is een uitloper van de storm waarin het Museum voor Schone Kunsten twee jaar geleden terechtkwam, na de opening van een expo in 2017. Er doken twijfels op over de echtheid van de werken uit de Toporovski-collectie. De ­heisa deed het Gentse MSK-museum daveren. De toenmalige directrice, Catherine de ­Zegher, moest opstappen en het Oost-Vlaamse parket opende een gerechtelijk onderzoek. Twee jaar later is de zaak in een stroom­versnelling gekomen. De Toporovski’s hielden altijd vol dat de werken echt waren, maar werden deze week gearresteerd op bevel van de onderzoeksrechter in Gent. Vanuit het gerecht wordt, “gezien de stand van het onderzoek, geen enkele communicatie gegeven”.