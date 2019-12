KV Mechelen klopt Oostende maar was deze bal wel of niet over de doellijn?

KV Mechelen haalde het met het kleinste verschil van KV Oostende: 1-0. Veel kansen kregen de bezoekers niet maar één keer leken ze wel dicht bij de gelijkmaker. Was de kopbal van Idrissa Sylla al dan niet achter de Mechelse doellijn, dat was achteraf de hamvraag.

Niet dat Malinwa de zege niet verdiende maar de kopbal van Sylla, tien minuten voor affluiten, lijkt wel verdacht ver over de lijn te zijn. Doelman Thoelen lijkt de bal achter de doellijn tegen te houden. Maar bij gebrek aan doellijntechnologie was het niet duidelijk of de bal de doellijn volledig had overschreden en werd het eventuele doelpunt niet gevalideerd.

Oostende-trainer Kare Ingebrigtsen vond alvast dat het een doelpunt was. “Dat er geen doellijntechnologie is? De VAR kan toch ook zien dat de bal over de lijn is? Ik vind dit eigenaardig”, aldus de Noor voor de televisiecamera’s.