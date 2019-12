Ivan De Witte blikt vooruit naar clash met Club Brugge: “Ik heb spijt dat we destijds niet hebben doorgedrukt voor Philippe Clement”

“Als u de zaterdagkrant wilt halen, dan moet u interessante dingen zeggen.” Wel, Ivan De Witte (72) heeft naar ons geluisterd. In de aanloop naar AA Gent-Club Brugge – hét revancheduel voor de Buffalo’s – spreekt de Gentse voorzitter ‘door’. Over de reden achter de geslaagde zomertransfers, hoe Gent het verdient om de op één na beste club van het land genoemd te worden en waarom hij destijds toch liever wat had doorgedrukt om ene Philippe Clement destijds weg te plukken bij Waasland-Beveren. Geniet van dit voorgerechtje, zondagmiddag wordt het immers ook smullen.