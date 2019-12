Luciano D’Onofrio neemt het op voor zijn spelers: “Gouden Schoen voor Mbokani, Lamkel Zé is te gevoelig”

Antwerp gaat de 20ste speeldag in op een tweede plaats én als halve bekerfinalist. Tijd om eens met sportief directeur Luciano D’Onofrio te bellen.

Feest op Antwerp zeker?

“Dit is een momentopname. Ik blijf herhalen wat ik 2,5 jaar geleden bij mijn aanstelling als sportief directeur zei: We zijn een herboren club die rustig wil groeien. Daar zijn we nog altijd mee bezig. Over twee jaar kunnen we de strijd met de grootsten aangaan. Nu moet het nog rustig blijven.”

Kan dat met een Dieumerci Mbokani voor wie er weer interesse zou zijn in de winterstop?

“Mbokani blijft in januari zeker bij ons. We gaan hem op het einde van het seizoen weer proberen te verlengen. Wij willen dat hij blijft, hij wil blijven.”

Foto: Kris Van Exel

U had hem ook bij Standard in de kampioenenjaren. Wat is het verschil?

“Hij is nog beter geworden. Hij voelt de wedstrijden perfect aan en heeft aan maturiteit geworden. Hij kent zijn lichaam perfect en zijn leven is in evenwicht. Voor mij is er geen twijfel: hij moet de Gouden Schoen winnen. Mbokani is de grote favoriet. Met wat hij vorig seizoen in de play-offs liet zien en nu is hij topschutter. Wat hij wekelijks laat zien, zie je niet veel op de Belgische velden. De intelligentie, zijn doorzicht, zijn opportunisme. Het maakt van hem de beste speler in onze competitie. Je kan er toch niet omheen?”

Wat vindt u van het gedrag van Lamkel Zé?

“Ik ga niet mee in die stroom van negativiteit die mensen die hem niet kennen over hem heen strooien. Het is een gevoelige jongen, die soms het emotioneel evenwicht kwijt is. Maar je kan hem geen slechte kerel noemen. En zie zijn voetbalkwaliteiten. Zie jij veel spelers zoals hij op onze velden rondlopen?”

Maar er is werk aan. Praat u daarover met hem?

“Natuurlijk. En zeker niet alleen over voetbal. Ook over de wetten van het leven. Het is een charmante kerel en hij aanvaardt de opmerkingen. Hij weet dat hij die emoties onder controle moet krijgen.”