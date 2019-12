Karel De Gucht: “Politieke impasse is ook de schuld van de kiezer”

Het zijn niet alleen de kijvende politici die ervoor zorgen dat de formatie van een nieuwe regering zo moeizaam verloopt. “Het is ook de schuld van de kiezer”, zegt ex-minister en Europees commissaris Karel De Gucht (Open VLD). De kiezer heeft de kaarten te ingewikkeld gelegd aan weerszijden van de taalgrens, meent hij.

In De afspraak op vrijdag op Canvas fileerde Karel De Gucht vrijdagavond in zijn gekende, wat tegendraadse, stijl de politieke impasse. In zijn analyse ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij de verschillende politieke partijen die maar niet tot een vergelijk komen. “De kiezer zelf is ook voor een groot veel verantwoordelijk voor de huidige toestand”, zegt hij.

“Iedereen zegt maar dat het allemaal de fout is van de politici, maar dat is niet waar. De kiezer moet ook heel goed beseffen wat hij doet. Die zit achter de opgang van het Vlaams Belang in Vlaanderen en van Ecolo en de PTB in Wallonië. Als je de kaarten zo legt, moet je achteraf niet tegen de politici zeggen dat het hun schuld is dat er geen regering komt.”

Volgens Karel De Gucht is de toestand op dit moment hopeloos. “Je kan geen kant meer op. De uitslag is van die aard dat je er op dit moment niets mee kan aanvangen. Je kan maar een regering proberen te vormen met de uitslag van de verkiezingen. Die is dusdanig dat er zonder PS geen regering kan maken - en niemand wil dat ook zonder hen.”

Aan Vlaamse kant is er een zware druk gelegd op N-VA, zegt De Gucht. “Door de overwinning van het Vlaams Belang.” Die tegenstelling - PS/links in Wallonnië en N-VA/rechts in Vlaanderen - is alles geblokkeerd. “Daar kan de politiek zelf niets aan doen”, aldus De Gucht.

Daarbij komt nog dat geen enkele partij zin heeft om in een regering te stappen, zegt hij. “Geen enkele partij ziet hoe ze een regering kan maken waarin ze zich echt thuis gaat kunnen voelen. Je kan geen centrumrechtse regering maken met PS erin. Je kan ook geen linkse regering maken met N-VA of Open VLD erin. Het is geen kwestie meer wie zich wél thuis voelt in zo’n regering, maar wie zich het minst niét erin thuisvoelt.”