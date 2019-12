16.782 beha’s krijgen tweede leven

Onder de slogan ‘Vrouwen ondersteunen vrouwen’ hebben 72 Vlaamse lingerieboetieks in de maand november samen liefst 16.782 beha’s ingezameld ten voordele van Oxfam.

“Veel vrouwen kunnen zich jammer genoeg geen nieuwe kwalitatieve lingerie veroorloven. Tegelijk blijkt uit onderzoek dat vrouwen gemiddeld drie bh’s in hun kast hebben liggen die ze niet meer dragen omdat ze niet meer passen of uit de mode zijn. Hiermee kunnen wij dus heel wat vrouwen gelukkig maken”, zegt Frédéric Van Hauteghem, marketingverantwoordelijke tweedehands van Oxfam. De ngo sloeg de handen in elkaar met 72 Vlaamse lingeriespeciaalzaken en sectorfederatie Fedelin (Unizo). Die boden klanten voor elke ingeleverde beha een kortingbon van 10 euro te besteden bij een volgende aankoop. (krs)