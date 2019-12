C&A in woelige wateren

Modeketen C&A staat aan de vooravond van een fikse reorganisatie waarbij alleen al in Duitsland tot honderd winkels met sluiten bedreigd zijn. In ons land heeft C&A 126 filialen.

Duitsland is een van de belangrijkste markten voor het familiebedrijf, dat nog altijd in handen is van de Nederlandse oprichtersfamilie Brenninkmeijer. Vorig jaar ging het gerucht dat de familie C&A wilde verkopen aan Chinese investeerders, maar daar kwam niets van. Volgens het Duitse zakenblad Manager Magazin is de op til zijnde sanering een rechtstreeks gevolg van het mislukken van die verkoop: “Nu moet blijkbaar aan de noodrem worden getrokken ”, schrijft het blad. C&A zou in Duitsland momenteel met de verhuurders van zijn winkelpanden onderhandelen over forse huurkortingen: winkels die geen kortingen krijgen, zouden met sluiten bedreigd zijn.

Of ook ons land in de klappen deelt, is nog niet duidelijk. “Onze winkelportfolio wordt voortdurend gemonitord en beslissingen over sluitingen – maar ook over openingen en moderniseringen – nemen we op basis van prestaties en markttrends”, is het enige wat Sven Verresen, woordvoerder van C&A België, kwijt wil. Kirsten Rosiers, vakbondssecretaris voor de Christelijke NBC, heeft nog geen weet van mogelijke gevolgen voor ons land. “Maar dat het niet goed gaat, daar zijn we ons wel van bewust. Tijdelijke contracten worden nog amper omgezet in contracten van onbepaalde duur en er zijn al kleinere winkels gesloten. We voelen wel dat er iets op til is en hebben de directie daar al vaak op aangesproken, maar antwoorden blijven vooralsnog uit.”

Clemens en August Brenninkmeijer, de broers die hun initialen aan de modeketen gaven, openden hun eerste textielmagazijn in 1841 in het Nederlandse Sneek. Tegenwoordig telt de modeketen 1.400 winkels in Europa en nog een 500-tal in Brazilië, Mexico en China, met alles samen 51.000 werknemers. (krs)