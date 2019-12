Vastgoed Belgen ruim 1.500 miljard waard

Het Belgische vastgoed in handen van particulieren was vorig jaar 1.501,5 miljard euro waard, een pak meer dan de 1.392,9 miljard in 2015, zo becijferde de Nationale Bank van België.

Volgens de cijfers van het Instituut Nationale Rekeningen (INR) zijn de gronden meer waard dan de gebouwen die erop staan: 930 miljard euro (of 62 procent van het totale vastgoedvermogen) voor de gronden, tegenover 571 miljard voor de gebouwen. Het vastgoedvermogen van de Belg overtreft daarmee ook ons netto financieel vermogen (het totaal van onze spaarcenten, aandelen, obligaties en andere beleggingen min onze schulden): dat bedroeg eind vorig jaar 1.013,8 miljard euro. (krs, blg)