Asit Biotech vraagt gerechtelijke reorganisatie aan

Asit Biotech heeft een aanvraag ingediend tot gerechtelijke reorganisatie. Het Belgische biotechbedrijf, dat op de beurzen van Brussel en Parijs noteert maar zijn notering al sinds dinsdag geschorst ziet, hoopt op die manier tijd te kopen om zijn schulden te herschikken.

Sinds Asit Biotech eind november moest opbiechten dat het ontwikkelde middel tegen graspollenallergie nauwelijks werkt en dus wordt stopgezet, heeft het bedrijf het knap lastig. Het aandeel van Asit kreeg de dag van die aankondiging een uppercut van meer dan 80 procent te verwerken, een klap waar het niet meer van herstelde.

De raad van bestuur van het bedrijf heeft de directie nu een mandaat gegeven “om in de loop van het eerste semester van 2020 de strategische opties te verkennen die maximaal toelaten de belangen van de aandeelhouders te bewaren”. Het bedrijf beschikt nog over 3,7 miljoen euro. Er is ook beslist om “het aantal personeelsleden sterk in te perken”. Zowat 25 onderzoekers werken voor Asit in het Luikse. Asit wil zich voortaan concentreren op onderzoek naar voedselallergieën, vooral allergieën voor pinda’s. Als de handelsrechtbank het licht op groen zet voor een gerechtelijke reorganisatie, krijgt het management een half jaar de tijd om zo veel mogelijk meubelen te redden. (krs, blg)