Van de trein geplukt, net voor ‘oom Luigi’ zou onderduiken

De Italiaanse politie heeft de maffiaorganisatie ‘Ndrangheta donderdag een zware klap toegediend. Bij een raid tegen de Mancuso-clan werden 334 mensen gearresteerd. De tentakels van de maffiaclan uit Calabrië, die de belangrijkste draaischijf is van cocaïnehandel in Europa, reiken tot diep in de Italiaanse overheid, politiek en zelfs politie. Zo diep dat de nakende raid, waarbij 3.000 agenten betrokken waren, was getipt. De operatie moest daardoor halsoverkop een dag vervroegd worden. Kopstuk Luigi Mancuso kon nog net op tijd van een trein gehaald worden voor hij zou onderduiken.