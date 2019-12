Man overleden na zware keukenbrand in Ieper, ook in brandweerman gewond

Ieper - Bij een zware keukenbrand in Ieper is vrijdagavond laat een man overleden. Er raakte ook een brandweerman gewond tijdens de bluswerken. Wellicht werd de rookontwikkeling de man fataal.

Brandweer Westhoek werd om iets voor 22.30 uur opgeroepen voor een woningbrand in de Kerselaar in Ieper. Bij aankomst troffen de interventieploegen een keukenbrand aan met hevige rookontwikkeling in de volledige woning. Een man werd bewusteloos aangetroffen en naar buiten gebracht. De aanwezige ploegen begonnen meteen met reanimeren in afwachting van de medische diensten. De man haalde het niet en overleed ter plaatse. Hij had zware verwondingen aan de handen, maar vermoedelijk werd de giftige rook hem fataal.

De brand was snel onder controle, maar de woning raakte volledig vernield. De ondergelegen woning van de buren heeft waterschade.

Tijdens de bluswerkzaamheden raakte 1 brandweerman gewond. Hij werd afgevoerd onder MUG-begeleiding naar het Jan Yperman Ziekenhuis.

De woning is verzegeld genomen door het parket en een deskundige kwam ter plaatse om vaststellingen te doen. Het vuur zou ontstaan zijn ter hoogte van een frietketel.

