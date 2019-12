Gevel deels ingestort en vrouw gewond na mislukt inhaalmanoeuvre

Ledegem - Vrijdagavond gebeurde er een zwaar ongeval nabij het kruispunt van de Wevelgemstraat en de Menenstraat in Ledegem. Een wagen ramde de gevel van een woning. De bewoonster raakte daarbij gewond.

Een Renault, komende vanuit de Wevelgemstraat, haalde net voor het kruispunt nog een andere wagen in. De chauffeur kon aan het kruispunt niet meer remmen en knalde tegen een woning. Een 67-jarige vrouw was op dat ogenblik naar de televisie aan het kijken. Haar zetel werd door de knal meters verder geschoven. Een gedeelte van de voorgevel stortte in. De vrouw raakte gewond aan de benen en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De twee inzittenden van de Renault bleven ongedeerd. De brandweer kwam ter plaatse om de gevel te stutten. De schade aan de woning is immens. In het verleden gebeurden er al meerdere ongevallen in de buurt van het kruispunt.