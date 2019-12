Ze hadden het nooit durven te dromen, maar dit kerstcadeau krijgen de senioren die nog voor Nieuwjaar uit hun huis moeten

Niel - De bewoners van de seniorenwoningen in de Parkwijk in Niel kunnen opgelucht ademhalen: er is dan toch een oplossing gevonden voor hun huisvestingsprobleem. Voor de bewoners wellicht het allermooiste kerstcadeau.

Vorige zomer nam de OCMW-raad de ingrijpende beslissing om de dertig seniorenwoningen van de Parkwijk in de Matenstraat niet te renoveren. De woningen voldoen niet langer aan de normen van wooncomfort en veiligheid. De bewoners kregen tijd tot het einde van dit jaar om op zoek te gaan naar een andere woonst. Er ontstond paniek in de Park­wijk en er volgden protestacties.

Via de intercommunale Igean kocht het Nielse gemeentebestuur elf assistentiewoningen in de Rector De Somerstraat in Niel aan. Nog drie andere aangekochte appartementen liggen in de buurt van die assistentieflats of in het centrum van Niel.

“Voor alle bewoners van de Park­wijk is er dus een nieuwe woonst gevonden”, reageert een tevreden schepen van Woonbeleid Anne Troch (Open Vld). “We laten aan alle bewoners zo snel mogelijk hun verhuisdatum weten. Ook bij het organiseren van de verhuizing krijgen de bewoners alle hulp. We bekijken ook wie recht heeft op extra financiële hulp, zoals huursubsidies of een mantelzorgpremie.”

“Wie zich nu in zijn nieuwe woonst gelukkig voelt, kan daar zeker blijven wonen”, aldus de schepen. “Er is geen verplichting om te verhuizen wanneer de seniorenwonigen in Nielderhoff – vermoedelijk in 2024 – klaar zijn. De bewoners blijven in hun woning zolang ze dat willen. Alleen wie dat zelf wil, verhuist naar Nielderhoff.”