Ongelooflijk maar waar: brief met kiwistickers komt sneller aan dan kaartje met Prior-postzegel

Menen / Rekkem - Wie wil dat zijn kerstkaartjes op tijd aankomen, kleeft best stickers van Nieuw-Zeelandse kiwi’s op zijn briefomslagen. Althans dat blijkt toch uit een test die Gino Vanterwijngen uit Rekkem deze week deed.

De man had eind november een kaartje verstuurd naar zijn kleinzoon in Houthulst, maar zelfs met een Prior-zegel is die brief nog steeds niet aangekomen. “Toen ik op Sinterklaas hoorde dat mijn kleinzoon mijn kaartje nog altijd niet had gekregen, concludeerde ik dat het totaal niet uitmaakt welke zegels je op je brieven kleeft”, zegt Gino. “Prior of niet, het maakt geen verschil.”

Om dat aan te tonen, besloot de Rekkemnaar om een test uit te voeren met zijn kerstkaartjes. Hij nam twee Zespri-zegels, stickers die op Nieuw-Zeelandse kiwi’s kleven en hing die aan een brief die hij naar zijn dochter Quincy stuurde. Die woont pal naast hem in de Dronckaertstraat.

“En wat bleek? Op maandag had ik de brief met de kiwistickers verstuurd en op dinsdag zat hij al afgestempeld bij haar in de bus”, zegt Gino.

Uit de doorgangsstempel blijkt dat de brief met Zespri-zegels nog de maandag in Charleroi was geraakt. Daar werd hij opnieuw verdeeld richting Rekkem. “We moesten er toch om lachen toen onze dochter zei dat ze hem had ontvangen. Maar ik heb dit niet gedaan omdat ik Bpost belachelijk wil maken, ik was vooral gefrustreerd dat extra betalen voor een Prior-zegel totaal geen zin heeft. Het is niet de eerste keer dat er iets misloopt met mijn briefwisseling”, zegt de man.

Volgens Bpost, dat reageerde op Radio 2, is het foutje te wijten aan de drukke periode nu.