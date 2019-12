Topmatch is eigenlijk marathonmatch: AA Gent en Club Brugge speelden samen al 64 matchen dit seizoen

Niet verschieten als u na tachtig minuten veel tongen tot op de schoenen ziet hangen. Met AA Gent en Club Brugge staan zondag immers de ploegen tegenover elkaar die dit seizoen al het meeste wedstrijden speelden. 33 stuks voor de thuisploeg, 31 voor de bezoekers. Zeker voor blauw-zwart wordt het dit seizoen nog een pak zwaarder.

Eerst AA Gent. Daar voelde men zich zowaar onwennig dat er nog eens een weekje gewoon doorgetraind kon worden. Sinds de interlandbreak begin oktober was dat immers niet meer voorgevallen. Zeven weken op rij moesten de Buffalo’s naast het weekend ook aan de bak op woensdag of donderdag. “En eigenlijk had ik na ons verlies op Oostende (2-1, nvdr.) graag snel weer op het veld gestaan”, zegt AA Gent-trainer Jess Thorup. “Dan konden we meteen een reactie tonen. Maar goed, je merkt wel dat we op fysiek vlak de limiet naderen. De groep moet diep beginnen graven om de kracht te vinden. We zitten dan ook al aan 33 matchen in vijf maanden.” Een aantal dat eind juli in gang werd gezet toen de Buffalo’s hun seizoen begonnen in de tweede voorronde van de Europa League. De bekeruitschakeling tegen Charleroi maakt de toekomstige kalender wat minder pittig, al houdt het Europese tweeluik tegen AS Roma het tempo na de winterstop wel best moordend.

Nu al even veel als de landskampioen

Maar niet zo moordend als bij Club Brugge. Met 31 gespeelde wedstrijden heeft het nu nog minder matchen afgewerkt dan Gent, maar met nog een tweeluik in de halve finales van de Croky Cup en een inhaalmatch tegen Charleroi op komst neemt blauw-zwart na de winter normaal de bovenhand. Nu al speelt Club Brugge dit seizoen minstens 57 wedstrijden, even veel als landskampioen Genk vorig jaar, maar wel nog zes stuks verwijderd van het fameuze seizoen 2014-2015 toen de kwartfinale van de Europa League werd behaald. Al is dat nu ook nog steeds een mogelijkheid. Net als de bekerfinale. “Tegen Real Madrid legden we de beste fysieke records van dit seizoen voor”, zei Clement laatst nog. “Het is wel spijtig dat je zo’n topper speelt in minder dan 72 uur na een andere topper op Anderlecht terwijl zij een hele week hebben om zich voor te bereiden. Anderzijds gaan we ons gewoon weer volle bak geven en zien hoe ver we geraken.” Nog een weetje: van al die matchen wist AA Gent er zeventien te winnen, goed voor 52 procent. Met twintig zeges doet Club beter: 65 procent. In België is Antwerp de enige ploeg gebleken die Club al kon kloppen. Er staat dus wel wat op het spel, zondag in de Ghelamco Arena.