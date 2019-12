De tot nu nog onbekende held van de aanval op de London Bridge getuigt voor het eerst: “Ik nam een slagtand en ging op de man af”

Een van de mannen die op 29 november de aanvaller van de steekpartij op de London Bridge heeft kunnen stoppen, getuigt voor het eerst. Hij vertelt onder andere hoe hij daarvoor met een ‘speciaal wapen gebruikte.

Op 29 november werden meerdere mensen neergestoken door de 28-jarige Usman Khan op de London Bridge in de Britse hoofdstad. Samen met een aantal andere burgers probeerde de 38-jarige Darryn Frost de aanvaller te stoppen. “Het doet me pijn dat ik Jack Merritt en Saskia Jones niet heb kunnen redden”, zegt Frost. De 25-jarige Jones en en 23-jarige Merritt kwamen om het leven bij de aanval. Ook Kahn zelf overleefde zijn eigen aanval niet: hij droeg een valse bommengordel en werd uiteindelijk doodgeschoten door de politie.

Slachtoffers Saskia en Jack Foto: MET Police

Frost vertelt nu aan een Brits nieuwsagentschap hoe hij samen met collega’s op weg was naar een evenement toen hij op de brug heel wat tumult hoorde. Daarop nam hij een decoratieve slagtand van een narwal (een soort walvis, nvdr.) die aan een muur hing van Fishmongers’ Hall, een monumentaal gebouw vlakbij de London Bridge. De slagtand hing als attribuut omhoog. Darryn rukte de slagtand in een reflex van de muur.

Narwal Foto: ss

Daarop liep de dertiger samen met een paar collega’s naar de brug. “Ik nam die slagtand om mezelf en anderen te beschermen tegen de aanvaller”, zegt Frost. “Een andere man hield de aanvaller op een afstand met een houten stoel. Ik ging naast hem staan en wij confronteerden de aanvaller. De man had messen in beide handen. Toen hij me met de slagtand zag, wees hij naar zijn middenrif. Hij zei dat hij er explosieven rond had hangen. Op dat moment gooide de man naast me de houten stoel richting de aanvaller, waarna die begon te lopen naar ons toe, met zijn messen.”

Darryn Frost gaf de slagtand toen aan een andere man en ging zelf op zoek naar een nieuwe. Toen hij weer bij de brug was, zag hij de eerste slagtand helemaal verbrijzeld op de grond liggen. “Samen met een paar anderen, viel ik de aanvaller aan en waarschuwden we het publiek op de brug voor het gevaar. Na een gevecht konden we de man tegen de grond duwen, in bedwang houden en konden we ook zijn handen op de grond duwen zodat hij niks meer kon doen met de messen.”

Niet veel later werden Frost en de andere mannen van de aanvaller weggetrokken door de politie en werd Khan neergeschoten.

Frost zegt nog oneindig dankbaar te zijn aan iedereen die dag hielp. “Ik wil niet alleen de mensen danken die de aanvaller probeerden tegen te houden, maar ook de mensen die zichzelf in gevaar brachten door op het moment van de aanval de gewonden al te verzorgen."