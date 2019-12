Fiorentina zet trainer Vincenzo Montella aan de kant na nieuwe nederlaag

De Italiaanse eersteklasser Fiorentina heeft zijn coach Vincenzo Montella ontslagen, zo maakte de club zaterdag bekend.

De 1-4 thuisnederlaag van vrijdagavond tegen AS Roma bleek de spreekwoordelijke druppel te zijn. In de stand komt La Viola met zeventien punten uit evenveel wedstrijden dan ook niet verder dan de veertiende plaats, net boven de degradatiezone. Montella werd ook niet geholpen door de blessures van zijn sterspeler Federico Chiesa en nieuwkomer Franck Ribéry.

De 45-jarige voormalige international was nog maar sinds april dit jaar aan de slag in Firenze en had er nog een contract tot medio 2021. Hij nam toen over van de opgestapte Stefano Pioli en nam zo Fiorentina voor de tweede keer onder zijn hoede. In zijn eerste periode tussen 2012 en 2015 leidde hij de club drie keer op rij naar de vierde plaats. Als trainer was de voormalige international ook al bij Catania, Sampdoria, AC Milan en Sevilla aan de slag.