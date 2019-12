Benito Raman schiet met scherp op “idioten”: “Mensen moeten toegeven dat ik, ondanks mijn stommiteiten, goed bezig ben”

Schalke 04 doet eindelijk weer eens mee voor de prijzen in Duitsland. Dat heeft traditieclub mede te danken aan zomeraankoop Benito Raman.

De 25-jarige aanvaller koste Die Königsblauen 6,5 miljoen euro nadat hij aan de zijde van Dodi Lukebakio mooie dingen liet zien in dienst van Fortuna Düsseldorf. Aanvankelijk had Raman het niet makkelijk in Gelsenkirchen, maar sinds begin november steekt hij in topvorm. Zo was hij in vijf wedstrijden goed voor vier doelpunten en twee assists. Schalke staat op een mooie vijfde plaats, met slechts één punt minder dan Bayern en Dortmund (match meer).

🗣 @RamanBenito | "Mensen moeten nu toch kunnen toegeven dat ik, ondanks mijn stommiteiten, goed bezig ben. Maar er zijn er heel weinig die dat willen zeggen." 👊 pic.twitter.com/oYhHwWEVHh — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 20, 2019

In gesprek met Eleven Sports schoot Raman met scherp op zijn criticasters. “Ik speel nu mijn tweede seizoen op rij in de Bundesliga. Ook al zijn er mensen die mij niet moet hebben, ze moeten nu toch toegeven dat ik ondanks mijn stommiteiten goed bezig ben. Er zijn er heel weinig die dat kunnen of willen zeggen, maar ik weet van mezelf dat het zo is. En dat ik eventueel nog een stap hoger kan. Wat mensen nu nog negatief over mij zeggen, dat boeit mij niet zoveel.”

Raman vindt Schalke een echte topclub. “Alles wordt geregeld hier”, zegt hij. “Dat is het verschil met Düsseldorf. Toen mijn manager met Schalke afkwam, wilde ik geen andere club meer horen. Ik was direct verkocht. En ik wilde ook geen clubs tegen elkaar uitspelen om 10.000 of 15.000 euro per maand meer te verdienen.”

Raman overschouwt de Veltins-Arena.

Geen Pfaff

Toch verzamelde Raman al enkele boetes bij de Duitse club. “Te laat komen, dat gebeurt iedereen. Je betaalt die en je gaat door”, klinkt het. Tussendoor liet de aanvaller in een interview ook zien dat zijn Duits nog niet helemaal op punt staat. “Mijn Duits is niet zoals dat van Pfaff. Ik heb mijn best gedaan. Twee woorden Engels gebruikt en eentje verkeerd gezegd, en meteen had men het over Pfaff. Dat is weer zoiets om mij in een negatief daglicht te plaatsen. Ik vond het goed en de fans hebben graag dat je Duits praat. Dus ik probeer dat en toch zijn er dan van die idioten die er iets grappigs van willen maken.”

Raman zou graag de EK-selectie van de Rode Duivels halen. “Als je er één keer bij bent geweest, dan wil je dat altijd”, klinkt het. “Het is een droom. Maar ik moet dan 15 doelpunten maken, denk ik. Uiteindelijk had niemand verwacht dat ik überhaupt ooit bij de Duivels zou geraken. Dus als mensen kritiek hebben, kan ik mijn statistieken voorleggen. Voor mij was dit een geslaagd jaar.”