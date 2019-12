Pakistaanse universiteitsdocent krijgt doodstraf wegens godslastering op Facebook

In Pakistan is een 33-jarige universiteitsdocent zaterdag ter dood veroordeeld wegens blasfemie. Hij werd in 2013 opgepakt omdat hij anti-islamitische propaganda op Facebook zou hebben gezet. Sinds 2014 wordt hij in een isolatiecel gevangengehouden. Mensenrechtenorganistie Amnesty International had de Pakistaanse autoriteiten in oktober nog opgeroepen om de aanklachten tegen de docent te laten vallen.

Junaid Hafeez, zelf een moslim, was docent aan de Bahauddin Zakariya-universiteit in Multan. Een rechtbank in de miljoenenstad in het oosten van het land veroordeelde hem zaterdag tot de doodstraf, een levenslange gevangenisstraf en een boete van 500.000 Pakistaanse roepie (ongeveer 3.000 euro). Hafeez kan nog beroep aantekenen tegen het vonnis bij de High Court en het hooggerechtshof. In een ultieme poging zijn straf te ontlopen, zou hij ook gratie kunnen vragen aan de president.

In mei 2014 vermoordden drie mannen de advocaat van Hafeez in zijn kantoor. Eerder hadden de advocaten van de burgerlijke partij tijdens een zitting in de rechtbank ermee gedreigd hem om te brengen.

Pakistan voerde in 1980 de omstreden blasfemiewet in, die beledigingen van de islam of de profeet Mohammed strafbaar maakt met de dood. Op basis van die wet zat onder meer de christelijke Asia Bibi ruim acht jaar in de dodencel, na in 2010 schuldig te zijn bevonden aan het beledigen van de profeet Mohammed. Het hooggerechtshof sprak haar in oktober vorig jaar vrij. Extremistische moslims in Pakistan reageerden woedend op die uitspraak en voerden massaal protest. In mei vertrok Bibi naar Canada.