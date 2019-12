Carlo Ancelotti neemt tien dagen na zijn ontslag bij Napoli het roer over bij Everton

De Italiaan Carlo Ancelotti is de nieuwe coach van de Engelse eersteklasser Everton, zo maakte de club zaterdag bekend. De zestigjarige toptrainer ondertekende er een contract tot medio 2024.

De Italiaan won in zijn carrière als coach meer dan twintig trofeeën, waaronder landstitels in vier verschillende landen en drie keer de Champions League. Begin deze maand werd hij bij het woelige Napoli van onze landgenoot Dries Mertens bedankt voor bewezen diensten.

Ancelotti is bij Everton de opvolger van de eveneens begin deze maand ontslagen Marco Silva. Sindsdien was Duncan Ferguson interim-coach. De Schot leidde de voorbije drie matchen van Everton en was daarin zeker niet onverdienstelijk. In de competitie werd thuis gewonnen van Chelsea (3-1) en uit gelijkgespeeld bij Manchester United (1-1). Woensdag vloog Everton onder zijn leiding wel uit de League Cup, na een nederlaag met strafschoppen tegen seizoensrevelatie Leicester (2-2, na pen. 2-4). Everton staat na zeventien speeldagen in de Premier League erg tegenvallend zestiende, met achttien punten. Zaterdag ontvangt Everton Arsenal en dan zit Ancelotti nog niet op de bank. Zondag is zijn eerste werkdag op Goodison Park. Zijn eerste wedstrijd volgt op tweede kerstdag, thuis tegen Burnley.