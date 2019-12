41 mensen onwel door pepperspray tijdens show van Dimitri Vegas en Like Mike

Merksem - Tijdens Garden of Madness, de show van Dimitri Vegas en Like Mike in het Antwerpse Sportpaleis, zijn vrijdag 41 mensen geïrriteerd geraakt door pepperspray. Vermoedelijk werd die gespoten door zakkenrollers, voorlopig meldde zich één slachtoffer van diefstal.

De Antwerpse politie kreeg vrijdagavond even na 23 uur de melding dat in het Sportpaleis door onbekenden pepperspray gespoten was tijdens Garden of Madness met de bekende dj’s Dimitri Vegas en Like Mike. Het prikkelende goedje zorgde voor lichte paniek onder de bezoekers, aanvankelijk was er sprake van een twintigtal mensen die zich bevangen voelden door de pepperspray. “Uiteindelijk hebben 41 personen zich als slachtoffer gemeld”, zegt Willem Migom, woordvoerder van de politiezone Antwerpen. “Eén iemand moest naar het ziekenhuis maar mocht daar al snel weer beschikken.”

Het gebruik van pepperspray tijdens drukke evenementen is een techniek die vaak gebruikt wordt door dievenbendes met de bedoeling om in de paniek smartphones en andere waardevolle spullen te stelen. Bij de politie heeft men voorlopig weet van één melding van diefstal, mogelijk neemt dat aantal later vandaag nog toe omdat mensen vaak pas later aangifte doen. Van de daders is voorlopig geen spoor, de politie kwam vrijdagavond met verschillende ploegen ter plaatse. “De mogelijke daders werden niet gevat”, zegt Migom.

Extra security en toezicht

Ook vanavond is er een Garden of Madness-show in het Sportpaleis, daar worden 19.500 fans verwacht. “Het incident van vrijdag was vergelijkbaar met dat van drie jaar geleden, toen ook tijdens een show van Dimitri Vegas en Like Mike”, legt veiligheidsverantwoordelijke Peter Dobbels van de Sportpaleisgroep uit. “De daders gingen op dezelfde manier te werk en sloegen toe op ongeveer dezelfde plaats op het middenplein, een drukke zone waar ze toch snel weg kunnen geraken.” De organisatie voorziet zaterdag extra beveiliging om een nieuw incident met pepperspray te voorkomen. “We zetten extra mensen in en zullen ook nog grondiger fouilleren.”

Ook de politie zal vanavond meer mensen inzetten. “We voorzien extra toezicht in de omgeving om sneller te kunnen ingrijpen”, vertelt Migom.

De politie kon vrijdagavond wel een drugsdealer oppakken bij het optreden. “Die werd gearresteerd toen hij een politieman in burger drugs aanbood”, klinkt het. Na afloop van de show werden nog twee personen bestuurlijk aangehouden wegens overmatig alcoholgebruik.