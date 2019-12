Twee jonge kinderen beschoten in appartement: met spoed naar ziekenhuis, twee familieleden opgepakt

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn twee kinderen beschoten in Dison. De twee werden gewond met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De twee kinderen, allebei jonger dan 12 jaar, bevonden zich in een appartement met twee mannen; allebei familie. Dat meldt Véronique Bonni, burgemeester van Dison. Het appartement bevindt zich boven een supermarkt die in renovatie is.

De politie was snel ter plaatse en zette de buurt af. De jongere kinderen werden eerst naar het ziekenhuis van Verviers gebracht, om daarna met spoed naar het ziekenhuis van Luik te worden overgebracht. “Momenteel heb ik geen informatie over hun toestand en over het aantal schoten”, zegt Gilles de Villers Grand Champs, officier van Justitie. “We weten ook niet of het een bewuste of toevallig daad gaat.”

De twee mannen werden intussen opgepakt en worden zaterdag ondervraagd.