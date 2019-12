Hoe Flamengo ooit “een caféploeg” maakte van Liverpool dankzij een Braziliaanse legende: “Hij was een monster”

Zico (rechts) was de man van de match in 1981. Foto: PPG / Icon Sport

Liverpool kan zich zaterdag tot beste voetbalclub ter wereld kronen. De Champions League-winnaar neemt het in de finale van het WK voor clubs op tegen Flamengo. Een eitje? Dat dachten ze bij de ploeg van Divock Origi in 1981 ook...

De finale in het Khalifa International Stadium in Doha gaat om 18u30 van start en de Reds zijn, net zoals elk jaar het geval is voor de Europese deelnemer aan het WK, de grote favoriet. Dat waren ze ook in de finale van de Intercontinental Cup in Tokio in 1981, maar toen liep het fout.

Tijdens elke wedstrijd van Flamengo in de Copa Libertadores dit seizoen weerklonk steeds weer hetzelfde liedje. “In december 1981 liepen we rondjes ronde de Engelsen”, zongen de supporters in het Maracana. Verwijzend naar het jaar waarin ze de ‘Mundial’ wonnen. Tegen Liverpool, met 3-0 dankzij een weergaloze Zico.

Oorlog

“In Brazilië is dat de grootste trofee die je kan winnen als club”, weet toenmalig Flamengo-middenvelder Andrade, die met zijn team net als dat van dit jaar in november de Braziliaanse titel en Zuid-Amerikaanse Champions League won. De finale van de Copa Libertadores tegen het Chileense Cobreloa werd pas beslist na drie wedstrijden. Memorabel was het optreden van Mario Soto in Chili. De verdediger van de thuisploeg stapte het veld op met een steen in zijn handen, waarmee hij twee Flamengo-spelers verwondde.

Maar de Brazilianen overleefden die oorlog en dus waren ze klaar voor de ‘Mundial’. “We speelden op een heel hoog niveau”, aldus Andrade. “Het kwam niet bij ons op dat we konden verliezen van Liverpool. We respecteerden hen, maar we waren zeker van onze zaak. Tijdens de opwarming lachten zij ons dan nog eens uit omdat we een gebed opzegden.”

De aanpak van de Reds was dan ook minder serieus. “Wij waren het beste team van Europa”, herinnert kapitein Phil Thomspon zich. “We hadden geen idee dat Flamengo het zo ging aanpakken. Voor ons was het een soort vriendschappelijke wedstrijd. Onze voorbereiding was vreselijk. Zo dronken we bier op het vliegtuig.”

Foto: REUTERS

Monster

Het Engelse team dat datzelfde jaar voor de derde keer in vijf jaar tijd Europa Cup I had gewonnen door Real Madrid te verslaan, kreeg in Japan dan ook een pak voor de broek. “We kenden maar één ding van Flamengo: Zico”, aldus Thompson. “Zijn techniek was geweldig en zijn vrije trappen briljant. Na 90 minuten wist ik plots alles over Zico.”

Al na twaalf minuten toonde de 28-jarige Braziliaan zijn kunnen met een prachtige assist over de Engelse defensie voor Marcus Vinicius Bucar Nunes: 1-0. Nog voor de rust stond de 3-0-eindstand op het bord. Adilio scoorde in de rebound na een vrije trap van Zico, die wat later opnieuw Nunes op weg naar een doelpunt zette. “We leken wel een caféploeg”, aldus Liverpool-trainer Bob Paisley.

“Deze Zico is ongelooflijk”, zei Thompson destijds. Hij is een droom van een speler. Een monster.” Zico werd in Brazilië al snel vergeleken met de grote Pelé. “Ach, Zico is Zico”, reageerde de man die 52 keer zou scoren in 72 interlands heel kort. “Zico was de ster, ik slechts de doelpuntenmaker”, voegde Nunes eraan toe. “Hij maakte de meesterlijke moves, ik moest enkel mijn voet gebruiken.”

Liefst 38 jaar later weten de fans van Flamengo dat nog maar al te goed. Afwachten of ze ook deze keer de betere zullen zijn van Liverpool...