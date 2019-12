Ajax-verdediger Daley Blind kampt met ontstoken hartspier

Bij de Nederlander Daley Blind is een hartspierontsteking geconstateerd. De centrale verdediger van Ajax zakte onlangs in de verloren Champions Leaguewedstrijd tegen Valencia zonder duidelijke aanleiding in elkaar. Hij was even duizelig geweest, maar hervatte het duel na een behandeling. Sindsdien kwam hij niet meer in actie voor de Amsterdammers. De afgelopen dagen is Blind uitvoerig onderzocht waarbij de ontstoken hartspier aan het licht is gekomen, meldt Ajax zaterdag.