Dit hadden ze nog niet geprobeerd: gaan formateurs voor ‘Vivaldi-coalitie’?

Informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) moeten op zoek naar een alternatief voor de paars-groene of paars-gele piste. Het is afwachten welke richting ze precies uitgaan maar wel willen ze een “pragmatische benadering” vanuit “het centrum”. La Libre Belgique lanceerde daarop de term “Vivaldi-coalitie”, een knipoog naar de componist van de ‘Vier Seizoenen’.

De ‘Vivaldi-coalitie’ zou opgang maken in liberale kringen en bestaat uit paars-groen plus de christendemocraten. Het maakt ook meteen duidelijk waar de naam vandaan komt: Vivaldi is de componist van de vioolconcerten de ‘Vier Seizoenen’, seizoenen die elk voor een kleur staan. Het blauw van de liberalen is de winter, het groen van de ecologisten is de lente, de rode socialisten zijn de zomer en het oranje van CD&V is de kleur van de herfst.

Tot nu toe werden in grote lijnen twee mogelijke formules naar voren geschoven: een paars-gele regering met socialisten, liberalen en N-VA of een paars-groene regering (socialisten, liberalen en groenen) eventueel aangevuld met CD&V. Volgens de informateurs zijn deze formules “in deze context” niet levensvatbaar gebleken. Ze bieden onvoldoende stabiliteit of het is te moeilijk om de politieke partijen die nodig zijn voor die formules rond de tafel te brengen. De informateurs willen nu een “pragmatische benadering” vanuit “het centrum”. Dat zeiden ze op een persconferentie na afloop van hun audiëntie bij de koning.