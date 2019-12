Politie laat geboeide dronkenlap ontsnappen, maar kan hem later toch opnieuw vatten

Merksem - Een geboeide dronkenlap is donderdagavond kunnen gaan lopen toen de politie hem het Jan Palfijnziekenhuis in Merksem uitleidde. Volgens onze bronnen stonden twee agenten met de man te wachten tot de ziekenhuispoort zich opende, om buiten te gaan.

Plots dook de geboeide man nel onder de poort en weg was hij. Eénmaal van hun verbazing bekomen gingen de agenten erachteraan. Volgens de Antwerpse politie kon de man goed honderd meter verder al opnieuw gearresteerd worden.

“We hadden de kerel en zijn kompaan eerder op de avond gearresteerd”, klinkt het bij de Antwerpse politie. “Ze zaten beiden stomdronken in een auto en hadden een aantal geparkeerde wagens aangereden. De heren waren weerspannig bij hun arrestatie. Eén van hen liep daarbij een kleine wonde op en vroeg verzorging. Daarom zijn we met hem naar het ziekenhuis gegaan. Het was na de consultatie dat de man de benen nam”.