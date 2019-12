Benito Raman en Schalke laten punten liggen in eigen huis, 18-jarig toptalent redt Bayern München opnieuw in slotfase

Schalke 04 heeft voor de tweede opeenvolgende speeldag belangrijke punten laten liggen in de Bundesliga. Nadat het vorige week niet verder kwam dan een gelijkspel bij VfL Wolfsburg, speelde het nu in eigen huis gelijk tegen Freiburg. Het werd 2-2. Ook Bayern München leek lang op weg naar een gelijkspel in de eigen Allianz Arena, maar dankzij de 18-jarige Joshua Zirkzee werd er in extremis toch nog gewonnen.

LEES OOK.Benito Raman schiet met scherp op “idioten”: “Mensen moeten toegeven dat ik, ondanks mijn stommiteiten, goed bezig ben”

Benito Raman mocht bij Schalke 04 opnieuw in de basis starten en ging tegen Freiburg op zoek naar een vijfde doelpunt in zes wedstrijden. Schalke begon ook goed door met een kleine voorsprong de pauze in te gaan, met dank aan een goal van Serdar. Freiburg kwam echter met hernieuwde moed uit de kleedkamer en halverwege de tweede helft stond het plots 1-2 na een goal van Petersen en een strafschop van Grifo. In de slotfase kon invaller Ahmed Kutucu nog een punt redden voor Schalke: het werd 2-2.

Bayern München leek in de eigen Allianz Arena lange tijd op een brilscore af te stevenen tegen VfL Wolfsburg. Daar had Wolfsburg onder meer Koen Casteels voor te danken: de Belgische doelman pakte vroeg in de tweede helft uit met een fenomenale redding op een schot van Philippe Coutinho. In de slotfase gingen de bezoekers echter alsnog kopje onder. Joshua Zirkzee, het 18-jarige Nederlandse toptalent dat donderdag ook al scoorde tegen Freiburg, zorgde in de 85ste minuut voor de verlossing. Gnabry dikte vier minuten later nog aan tot 2-0.

MUUR | Wat een redding van Koen Casteels! 😱🇧🇪



0️⃣-0️⃣ #FCBWOB 🇩🇪 pic.twitter.com/pQX3lXwa9O — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) 21 december 2019

TOOOOR | Joshua Zirkzee (18) scoort zijn tweede doelpunt van de week! Ongelofelijk! 😱



1️⃣-0️⃣ #FCBWOB 🇩🇪 pic.twitter.com/u7SDnuU7Yb — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) 21 december 2019

Ook leider RB Leipzig kwam zaterdagmiddag in actie. De Oost-Duitsers lieten tegen Augsburg geen steken vallen, al zag het er lange tijd penibel uit voor de koplopers. Augsburg was na 8 minuten al op voorsprong gekomen via Niederlechner en het duurde precies een uur voor Leipzig eindelijk langszij kwam. Laimer zorgde voor de 1-1. In de laatste 10 minuten bezorgden Schick en Poulsen hen alsnog de zege. Eindstand 3-1, waardoor Leipzig voorlopig alleen op kop komt in de Bundesliga.

RB Leipzig telt momenteel 37 punten. Dat zijn er precies drie meer dan Borussia Mönchengladbach, dat vanavond nog speelt tegen Hertha BSC. Bayern München is derde met 33 punten. Borussia Dortmund en Schalke 04 delen de vierde plek met elk 30 punten.