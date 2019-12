Vergeet de selfie, hier maakten we het afgelopen jaar wél foto’s van

De gemiddelde Belg heeft het voorbije jaar zo’n 655 foto’s getrokken met de smartphone, slechts een klein deel van die foto’s zijn nog selfies. Dat blijkt uit een onderzoek van telecombedrijf Huawei. Waar we dan wel foto’s van nemen? Mooie landschappen om mee te pronken op Instagram, vrienden of … de hond.

Sinds Ellen DeGeneres in 2014 een selfie maakte met de meest bekende acteurs en actrices ter wereld, kende het kiekje waarbij je vooral zélf centraal op de foto staat een stijging in populariteit. Denk ook aan afgeleiden van het woord: #stemfie (in het stemhokje), #yelfie (in een yogapose), … Daar lijkt dus nu een einde aan gekomen. Ook Google volgt de stelling van Huawei: afgelopen jaar werd het woord ‘selfie’ nog nooit zo weinig ingetikt als zoekterm. Waar we onze smartphonelens dan wel op richten? Op vrienden en familie, op onze huisdieren en op mooie landschappen die - niet toevallig - goed scoren op Instagram.