Barcelona wint eenvoudig van Alaves: Lionel Messi scoort opnieuw knappe goal en zorgt voor nieuwe mijlpaal

Barcelona heeft op speeldag 18 van La Liga geen fouten gemaakt tegen Alaves, het nummer vijftien in de competitie. De Blaugrana wonnen in het eigen Camp Nou eenvoudig met 4-1. Alle spots waren weer gericht op Lionel Messi: de Argentijnse ster scoorde zijn 50ste doelpunt van 2019, en het was er één om in te kaderen.

Barcelona zat bij de rust al in een zetel na doelpunten van Griezmann en Vidal, die allebei scoorden na een assist van Luis Suarez. Alaves kreeg in het begin van de tweede helft weer even hoop na de aansluitingstreffer van Pons. Messi sloeg die hoop even later alweer aan diggelen: de kapitein verschalkte Alaves-doelman Pacheco van ver. Die treffer was zijn 50ste van het kalenderjaar: het is al de negende keer in zijn carrière dat Messi daarin slaagt. Suarez zorgde opnieuw voor de assist, zijn derde van de dag. De Uruguayaan kon met nog een kwartier te spelen zelf ook zijn doelpuntje meepikken: hij legde vanaf de stip de eindstand (4-1) vast.

Barcelona komt door de zege weer drie punten voor naaste belager Real Madrid in de stand. De Koninklijke speelt zondagavond thuis tegen Athletic Bilbao.