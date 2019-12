Michael Freilich (N-VA) filmde besloten parlementaire vergadering met Palestijnen

De parlementaire medewerker van Michael Freilich heeft op vraag van het N-VA-Kamerlid een diplomatieke zitting met Palestijnen gefilmd. De vergadering van de Interparlementaire Unie vond nochtans plaats achter gesloten deuren. Naar aanleiding van het incident past de Kamer haar reglement aan.

Groen eist excuses van N-VA-Kamerlid Michael Freilich. Op een Belgisch-Palestijnse vergadering binnen het kader van de Interparlementaire Unie (IPU) in november, liet hij zijn medewerker opnames maken terwijl Palestijnse ngo’s en een afvaardiging van Dokters van de Wereld aan het praten waren over de situatie in Palestina. Volgens de krant De Morgen gebeurden de opnames “heimelijk” en “verborgen”. Toen enkele aanwezigen de opnameapparatuur opmerkten en aan Freilich en zijn medewerker vroegen om daarmee op te houden, zou er tumult ontstaan zijn maar zou de medewerker niet opgehouden zijn met filmen.

Freilich is hoofdredacteur van Joods Actueel en een voorvechter van de staat Israël. Hij heeft het regelmatig aan de stok met verdedigers van het Palestijnse volk en onderhoudt goede diplomatieke banden met Israël. De zaak werd besproken in de Conferentie van de voorzitters in de Kamer en na een onderzoek komt de juridische dienst van het parlement tot het besluit dat er “geen toelaatbare rechtsgrondslag” was voor de opnames.

Freilich wilde gisteren niet reageren. Ook zijn fractieleider Peter De Roover gaf niet thuis. “Ik vind dat stilzwijgen verbazingwekkend”, zegt Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt. “N-VA moet hier afstand van nemen en Freilich moet erkennen dat hij een fout heeft gemaakt. Zo kunnen we niet werken in de IPU-vergaderingen. Het parlement moet een plaats zijn waar meningen vrij geuit kunnen worden zonder dat er intimidatie bij komt kijken.”

De Kamer heeft het reglement van die vergaderingen ondertussen aangepast. Voortaan kan de voorzitter van de vergadering ingrijpen bij dergelijke incidenten.