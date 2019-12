Zoektocht naar ontsnapte gevangenen gestaakt wegens “vruchteloos”

De zoektocht naar Oualid Sekkaki en Abderrahim Baghat is gestaakt. Dat zegt VTM Nieuws die de bevestiging van het parket kreeg. De twee gedetineerden zijn al sinds donderdagavond op de vlucht nadat ze ontsnapten uit de gevangenis van Turnhout. Drie andere ontsnappers werden intussen gevat.

Donderdagavond rond 20 uur klommen vijf gedetineerden tijdens hun wandeling in de gevangenis van Turnhout over een 6 meter hoge muur. Van daar sprongen ze op de openbare weg en zetten ze het op een lopen. Drie van hen werden enkele uren later al opgepakt door de politie, zij wilden verder wegvluchten met de trein maar door de staking reed die niet. De twee andere gevangenen, Oualid Sekkaki en Abderrahim Baghat, zijn nog steeds spoorloos. De zoektocht naar de twee wordt nu gestaakt wegens “vruchteloos”, meldt het parket. Ze blijven wel internationaal geseind.

LEES OOK. Burgemeester Turnhout en vakbonden vernietigend voor gevangenis na ontsnapping, politie verspreidt opsporingsbericht

Oualid Sekkaki is ‘de broer van’ en zat momenteel een celstraf van twee jaar uit voor een schietpartij in Hoboken waarbij een 28-jarige man in de knie werd geschoten. Eerder werd hij ook al veroordeeld voor een poging tot home invasion bij zanger en politicus Walter Grootaers en voor de invoer en het transport van 25.000 xtc-pillen.