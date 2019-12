Rode lantaarn Cercle Brugge verrast Zulte Waregem en pakt drie gouden punten

Cercle Brugge is nog niet dood. Dankzij de verdiende zege tegen Zulte Waregem (2-0) ligt er bij de Vereniging een mooi kerstgeschenk onder de kerstboom. Waasland-Beveren voelt meer dan ooit de hete adem van Cercle en volgende donderdag mag groen-zwart proberen om ook aan de achterstand op Veekaa verder te knabbelen. Voor Zulte Waregem dreigt een kerst in mineur want zij mogen op Boxing Day nog eens opnieuw afzakken naar het Jan Breydelstadion voor de clash met koploper Club.

Cercle Brugge was vooraf allerminst onder de indruk van de recente zegereeks van de bezoekers. Zulte Waregem plaatste zich immers eerder deze week voor de halve finales van de Croky Cup en won vier van haar vijf laatste duels. Enkel AA Gent kon de troepen van Dury verslaan. Maar op het veld van Jan Breydel zagen de fans in de bijzonder karig gevulde tribunes voor rust een bijzonder gretige thuisploeg aan het werk.

Storck had zijn team in vergelijking met de partij van vorig weekend tegen Genk dan weer maar liefst op vier plaatsen gewijzigd. Zo verschenen Hoggas, Gory, De Belder en Foster aan de aftrap, terwijl Dekuyper, Donsah (geblesseerd), Somers en Hazard dan weer uit de Brugse basiself verdwenen. Francky Dury behield het vertrouwen in dezelfde elf spelers die zowel tegen Sint-Truiden als Charleroi heel erg succesvol waren.

Slap Zulte Waregem

Groen-zwart greep Essevee evenwel meteen bij de keel en versierde in het openingskwartier onder impuls van een heel bedrijvige Peeters via Gory (van dichtbij op de lat) en Dabila twee uitstekende doelkansen. Zulte Waregem gaf voor de pauze niet thuis en speelde veel te slap. Achterin bewees Bürki 45 minuten lang de niet te onderschatten waarde van Deschacht voor het team van Francky Dury.

Had Zulte Waregem dan geen enkele doelkans voor rust? Toch wel. Larin en Berahino lieten zich dan wel opmerken maar de Canadese aanvaller schilderde de bal op de lat, terwijl zijn spitsbroeder dan weer hoog over besloot. Al te vaak liep het bij Essevee al vroeg in de opbouw fout en tegelijk gunden de bezoekende verdedigers hun rechtstreekse tegenstander teveel ruimte.

Foto: Photo News

Toen Foster - na een fraaie beweging van Hoggas langs de zijlijn - een mooie combinatie opzette met target-man De Belder, vloerde de Zuid-Afrikaan de uitgekomen Bossut vanuit een scherpe hoek met een grondscherend schot. De bezoekers hadden geen scherpe reactie in petto en dat inspireerde Dury dan ook tot een dubbele wissel bij rust. Zarandia en Oberlin kwamen de quasi onzichtbare Govea en Bruno aflossen.

Geen problemen voor Cercle

Door die personele wissels kwam Berahino meer centraal te voetballen en kwamen de bezoekers - na een ongetwijfeld fikse tirade van Dury - ook duidelijk geprikkeld uit de kleedkamer. Maar verder dan een mislukt voorzet-schot van De fauw kwam Zulte Waregem niet. Cercle Brugge verdedigde heel compact en werd zelden in verlegenheid gebracht door de creatieve geesten bij de opponent.

De tactische aanpak van Storck bleek zeer effectief tegen een Essevee dat er maar niet in slaagde om het tempo op te krikken. Gaandeweg herstelde Cercle Brugge hierdoor ook opnieuw het evenwicht en toen Ueda vrij mocht oprukken bediende de centrale verdediger knap diepe spits De Belder die in één tijd naast besloot. Tegenvaller voor de Vereniging iets na het uur: Foster, nochtans goed op dreef, moest licht geblesseerd naar de kant en werd vervangen door Hazard.

Foto: BELGA

Cercle kwam echter niet in de problemen en versierde via Hazard zelfs nog enkele hoekschoppen waarop Gory voor lichte dreiging zorgde. De bezoekers bakten er weinig van en zagen de klok onverbidderlijk tikken in het voordeel van de thuisploeg. In het slotkwartier kwam jonkie Somers dan weer in de plaats van een moegestreden De Belder.

Dankzij balverlies van een dramatische Bürki ging Somers al meteen aan de haal maar Bossut voorkwam de beslissende 2-0. Zulte Waregem berustte in de nederlaag en mocht niet eens mopperen toen Hoggas en Gory elkaar voor de voeten liepen en een wenkende doelkans lieten liggen waardoor de achterstand in de absolute slotfase nog niet verder opliep. Maar toen Coulibaly de bal veroverde op het middenveld, doorstoomde en Gory bediende was het wel raak en was de eerste zege voor Cercle sinds 9 november (tegen STVV) een feit.