Harvey Weinstein (67) moet in januari voor de rechter komen voor verkrachting en aanranding. In de aanloop naar die rechtszaak doet de gevallen Hollywoodproducent zijn uiterste best om medelijden op te wekken en de publieke opinie op zijn hand te krijgen.

“Als filmmaker heb ik veruit de meeste films geproduceerd over en door vrouwen. Dertig jaar geleden al. Nu is dat in de mode, maar ik deed het eerst. Ik was een pionier.” Bijna een week na het lekken ...